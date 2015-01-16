В аварии под Выборгом погиб пассажир Nissan

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Ночью 1 июля на 55-м километре трассы "Молодежное — Верхнее Черкасово" водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Nissan Almera 20-летнего мужчины, сообщили в МВД России.

В результате аварии от полученных травм скончался пассажир Nissan. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск — Приморск — Выборг". На месте скончались водитель и пассажирка мотоцикла.

Фото: Piter.TV