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В аварии под Выборгом погиб пассажир Nissan
Сегодня, 11:01
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В аварии под Выборгом погиб пассажир Nissan

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В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Ночью 1 июля на 55-м километре трассы "Молодежное — Верхнее Черкасово" водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Nissan Almera 20-летнего мужчины, сообщили в МВД России. 

В результате аварии от полученных травм скончался пассажир Nissan. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск — Приморск — Выборг". На месте скончались водитель и пассажирка мотоцикла. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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