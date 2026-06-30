Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг"

49-летний водитель, управляя мотоциклом марки TRIUMPH ROCKET, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В понедельник, 29 июня, в 22:15 на 29-м километре автодороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг" произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 49-летний водитель, управляя мотоциклом марки TRIUMPH ROCKET, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате этого столкновения и мотоциклист, и его 36-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.

По факту аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что молодая автомобилистка насмерть сбила пенсионера-велосипедиста под Гатчиной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

