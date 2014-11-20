Столкновение с лосем в Ленобласти унесло жизни мотоциклиста и его пассажирки

На место трагедии незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

На 29-м км дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг" произошла смертельная авария. Как сообщает сообщество "Мотосолидарность" во ВКонтакте, мотоцикл Triumph Rocket 3 столкнулся с вышедшим на дорогу лосем.

В результате аварии на месте погибли оба человека, находившиеся в седле: мотоциклист и его 36-летняя пассажирка.

На место трагедии незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в настоящее время работают над установлением всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Петербург – Матокса" погиб пешеход после наезда грузовика.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП