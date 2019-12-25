На трассе "Петербург – Матокса" погиб пешеход после наезда грузовика

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днём в воскресенье, 28 июня, на 25-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Матокса" произошло смертельное ДТП. 46-летний водитель автомобиля "Камаз", приехавший из Центральной Азии, совершил наезд на 30-летнего мужчину, который шёл по обочине навстречу потоку машин. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, пострадавший внезапно вышел с обочины на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи.

В отношении водителя были составлены административные протоколы за управление транспортным средством без тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ), неисполнение обязанности по страхованию ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37) и наличие неисправностей, при которых запрещена эксплуатация (ч. 1 ст. 12.5.1). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV