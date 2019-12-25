Молодая автомобилистка насмерть сбила пенсионера-велосипедиста под Гатчиной

Пенсионер выехал с второстепенной дороги и пересекал проезжую часть, когда произошло столкновение.

Днём в воскресенье, 28 июня, на 7-м км автодороги "Ящера – Дивенская – Кузнецово" произошло смертельное ДТП. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Согласно предварительной информации, 23-летняя девушка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, совершила наезд на 77-летнего мужчину. Пенсионер двигался на велосипеде со стороны садоводства "Дивенское". Он выехал с второстепенной дороги и пересекал проезжую часть, когда произошло столкновение.

От полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодой водительницы.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль сбил 8-летнего ребёнка на пешеходном переходе в Приморском районе.

Фото: Piter.TV