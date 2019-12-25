Автомобиль сбил 8-летнего ребёнка на пешеходном переходе в Приморском районе

По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 28 июня, в 20:55 у дома №77 по Школьной улице произошло ДТП. 30-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершил наезд на 8-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ребёнок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, однако сделал это на запрещающий сигнал светофора (красный свет) и без сопровождения взрослых.

В результате аварии несовершеннолетний получил серьёзные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе питбайк столкнулся с мопедом: пострадали 2 подростка.

Фото: Piter.TV