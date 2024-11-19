В Гатчинском районе питбайк столкнулся с мопедом: пострадали 2 подростка

После удара мотоцикл продолжил движение и совершил наезд на опору линии электропередачи (ЛЭП), что привело к его опрокидыванию.

В четверг, 25 июня, в 14:40 на автодороге "Ящера — Дивенская — Кузнецово" в посёлке Дивенский произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение питбайка и мопеда привело к госпитализации двух подростков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, несовершеннолетний водитель питбайка нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим транспортным средством. После удара мотоцикл продолжил движение и совершил наезд на опору линии электропередачи (ЛЭП), что привело к его опрокидыванию.

В результате аварии оба молодых человека – водитель и его 14-летний пассажир – получили тяжёлые травмы. В настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV