  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Лужском районе водитель Volkswagen сбил насмерть 52-летнего пешехода
Сегодня, 10:24
47
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Лужском районе водитель Volkswagen сбил насмерть 52-летнего пешехода

0 0

По данным МВД, водитель был в алкогольном опьянении.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе Ленинградской области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Мшинском садоводческом массиве Лужского района 25 июня в 19:36 водитель автомобиля Volkswagen Sharan наехал на пешехода. Сотрудниками полиции, установлено, что 58-летний гражданин Республики Беларусь, лишённый права управления транспортным средством, совершил наезд на 52-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Водитель доставлен в отдел полиции и помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Piter.tv

Теги: volkswagen, лужский район, пьяное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии