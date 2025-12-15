В Лужском районе водитель Volkswagen сбил насмерть 52-летнего пешехода

По данным МВД, водитель был в алкогольном опьянении.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе Ленинградской области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Мшинском садоводческом массиве Лужского района 25 июня в 19:36 водитель автомобиля Volkswagen Sharan наехал на пешехода. Сотрудниками полиции, установлено, что 58-летний гражданин Республики Беларусь, лишённый права управления транспортным средством, совершил наезд на 52-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Водитель доставлен в отдел полиции и помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Piter.tv