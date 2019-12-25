Глава Volkswagen Блюме захотел найти способ не закрывать заводы в Германии

Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen планирует оптимизировать расходы для того, чтобы сохранить производственные площадки на территории Германии. Соответствующее зявление сделал местный генеральный директор Оливер Блюме в комментарии для местного издания Bild.
Существуют более разумные способы оптимизации трат.
Оливер Блюме, гендиректор Volkswagen
Эксперт заметил, что в прошлом году концерну удалось снизить себестоимость деталей транспортных средств на 20 процентов. Данный показатель стал значительным достижением в работе компании. В настоящее время Volkswagen остается лидером регионального рынка в сегментах машин с двигателями внутреннего сгорания, а также в сфере электромобилей. Продукция из ФРГ пользуется спросом европейских потребителей, однако холдинг пока что не может выйти на достаточный уровень прибыли. В результате руководству приходится сокращать издержки во всех направлениях деятельности заводов. Ранее Volkswagen говорил о масштабной оптимизации штата сотрудников. Появились данные о планах компании уволить 50 тысяч человек к 2030 году. В конце 2025 года автомобильный производитель впервые за 88 лет принял решение закрыть свой завод в городе Дрездене.
Автозаводы Европы могут перейти на массовый выпуск дронов.
Фото: YouTube / Bosch Mobility
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