Глава Volkswagen Блюме захотел найти способ не закрывать заводы в Германии

Оливер Блюме объяснил, что текущий спрос потребителей не позволяет выйти на достаточный уровень прибыли.

Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen планирует оптимизировать расходы для того, чтобы сохранить производственные площадки на территории Германии. Соответствующее зявление сделал местный генеральный директор Оливер Блюме в комментарии для местного издания Bild.

Существуют более разумные способы оптимизации трат. Оливер Блюме, гендиректор Volkswagen

Эксперт заметил, что в прошлом году концерну удалось снизить себестоимость деталей транспортных средств на 20 процентов. Данный показатель стал значительным достижением в работе компании. В настоящее время Volkswagen остается лидером регионального рынка в сегментах машин с двигателями внутреннего сгорания, а также в сфере электромобилей. Продукция из ФРГ пользуется спросом европейских потребителей, однако холдинг пока что не может выйти на достаточный уровень прибыли. В результате руководству приходится сокращать издержки во всех направлениях деятельности заводов. Ранее Volkswagen говорил о масштабной оптимизации штата сотрудников. Появились данные о планах компании уволить 50 тысяч человек к 2030 году. В конце 2025 года автомобильный производитель впервые за 88 лет принял решение закрыть свой завод в городе Дрездене.

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Фото: YouTube / Bosch Mobility