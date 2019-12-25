Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

Профильное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне недавней публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников для ВСУ. Известно, что компании занимаются изготовлением БПЛА для совершения потому ВСу ударов вглубь российской территории. В тексте сообщения упоминается о том, что перечень российского министерства обороны включал в себя 21 компанию, в том числе три немецкие предприятия. Контрразведка европейского государства связывает публикацию Москвы этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и лидера киевского режима Владимира Зеленского. В рамках мероприятия Берлин и Киев договорились усилить военное сотрудничество. В профильном немецком ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний в Германии остается стабильно высоким. Эксперты уверены, что также проблему усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкционного давления коллективного Запада против России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил. инструкция от ФРГ

Предприятиям в Германии в настоящее время власти настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко внешним взломам. Сотрудникам этих организаций руководители рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении к ним подозрительных заказов немедленно связываться с немецкими спецслужбами.

Учительница в Германии сидела на больничном 17 лет и получала зарплату.

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