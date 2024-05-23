Учительница в Германии сидела на больничном 17 лет и получала зарплату

Педагога подозревают в получении незаконных выплат.

В Германии возбудили дело в отношении учительницы, которая с 2009 года находилась на больничном и не преподавала почти 17 лет. Теперь женщину обвинили в мошенничестве, сообщило Die Zeit.

По данным прокуратуры Дуйсбурга, учительница могла предоставить своему работодателю ложные сведения о состоянии здоровья, чтобы использовать период длительного больничного для занятий другой профессиональной деятельностью.

По версии следствия, женщина работала натуропатом, несмотря на заявления о невозможности выполнять обязанности учителя. Если эти подозрения подтвердятся, ей может грозить тюремный срок.

В конце мая женщину отправили на пенсию, однако она обжаловала это постановление в суде Дюссельдорфа. Сейчас ей выплачивают положенную пенсию. В министерстве образования пояснили, что результаты уголовного дела могут повлиять на окончательное решение и женщину могут лишить выплат.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге арестовали двоих человек за мошенничество с фиктивным лечением.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)