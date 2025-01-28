Суд арестовал двоих за мошенничество с фиктивным лечением в Петербурге

Фигуранты убедили горожанина передать им более 250 тысяч рублей под видом лечения несуществующей болезни. Им грозит до шести лет колонии по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих фигурантов уголовного дела о хищении денег под видом медицинской помощи. По данным следствия, в сентябре 2025 года злоумышленники убедили местного жителя передать им наличные и переводом сумму, превышающую 250 тысяч рублей, якобы на терапию болезни, которой на самом деле не существовало.

Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Следователи проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности. Граждан призывают проявлять бдительность при получении подозрительных медицинских предложений и обязательно проверять наличие лицензий у клиник.

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Фото: Piter.tv