Отчим два года насиловал и истязал падчерицу в Красноярске

Житель Красноярска получил 17 лет за изнасилование падчерицы и угрозы вырезать семью.

В Красноярске мужчина несколько лет насиловал и издевался над малолетней падчерицей. Теперь его ждет долгое тюремное заключение, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным по статьям об изнасиловании, истязаниях и угрозах. Также обвиняемый пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

В ходе следствия было установлено, что мужчина насиловал девочку с декабря 2022 года, когда ей не исполнилось еще и 14 лет, по май 2025-го. Преступления происходили, когда мать школьницы уходила на суточные дежурства и ничего не подозревала.

Красноярец приставлял к шее падчерицы лезвие ножа со словами, что если та расскажет о происходящем, то ее увезут в лес и убьют. Кроме того, мужчина угрожал жестоко расправиться со всей семьей и домашними питомцами. Девочка боялась отчима, поэтому на протяжении двух лет никому не рассказывала об истязаниях.

Ранее в Петербурге таксист изнасиловал молодую девушку на проспекте Науки, а потом высадил у метро "Девяткино".

Фото: Piter.tv