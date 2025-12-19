В отношении него возбуждены два уголовных дела.

В Красноярске задержали гастролирующего курьера мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 20-летний житель Томска подозревается в серии мошенничеств. Отмечается, что молодой человек работал курьером в криминальной схеме, забирая деньги у доверчивых жертв аферистов. У одной из пострадавших он забрал 4 млн рублей. Также от действий курьера пострадала 83-летняя пенсионерка.

Задержанный признался, что нашел подработку курьером через мессенджер. Он получал 4% от суммы, а также использовал методы конспирации. В отношении него возбуждены два уголовных дела. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицейские Приморского края выдворили за пределы России 30 мигрантов-нарушителей.

Видео: УМВД по Красноярскому краю