В Красноярске задержали гастролирующего курьера мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, 20-летний житель Томска подозревается в серии мошенничеств. Отмечается, что молодой человек работал курьером в криминальной схеме, забирая деньги у доверчивых жертв аферистов. У одной из пострадавших он забрал 4 млн рублей. Также от действий курьера пострадала 83-летняя пенсионерка.
Задержанный признался, что нашел подработку курьером через мессенджер. Он получал 4% от суммы, а также использовал методы конспирации. В отношении него возбуждены два уголовных дела. Фигурант заключен под стражу.
Видео: УМВД по Красноярскому краю
