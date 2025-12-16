Полицейские, из-за которых погибла петербурженка, стали фигурантами уголовного дела

В их производстве находились заявления местной жительницы, которая с 2024 года жаловалась на физическое насилие со стороны знакомого.

В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении двоих полицейских Красносельского района. Речь идет о старшем участковом и об оперуполномоченном уголовного розыска.

По информации телеканала "Санкт-Петербург", в производстве фигурантов находились заявления местной жительницы, которая с 2024 года жаловалась на физическое насилие со стороны знакомого. Однако правоохранители систематически выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Бездействие позволило мужчине остаться на свободе. В декабре прошлого года он выследил потерпевшую в ОАЭ и нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных травм девушка скончалась.

Напавшего поймали в Северной столице, ему предъявлено обвинение. А вопрос об избрании меры пресечения для сотрудников полиции в настоящее время рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, убивший мужчину на Архивной улице.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу