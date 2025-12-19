Они также были оштрафованы.

Полицейские Приморского края выдворили за пределы России 30 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, нарушившие миграционное законодательство иностранцы были задержаны полицейскими в ходе профилактических рейдов. В отношении 30 граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 54 лет были приняты решения о принудительном выдворении за пределы РФ. Они также были оштрафованы.

Кроме того, совместно с судебными приставами и специалистами миграционной службы осуществлена первая в 2026 году массовая отправка за пределы РФ мигрантов, помещенных в Центр временного содержания иностранных граждан в городе Артеме. Правонарушителей доставили в аэропорт Владивостока и посадили на рейс, отбывающий в Ташкент.

Видео: УМВД по Приморскому краю

