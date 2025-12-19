В Абакане осудят исполнителей поджога офиса организации, занимающейся сбором гумпомощи

Общий ущерб от их действий составил более 2,3 млн рублей.

В Абакане осудят исполнителей поджога офиса организации, занимающейся сбором гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

По данным следствия, весной прошлого года одному из несовершеннолетних поступило криминальное предложение от незнакомца. Ему предложили за денежное вознаграждение поджечь расположенный в Абакане офис общественной организации, занимающейся в том числе сбором гумпомощи. Подросток согласился и убедил старшего знакомого пойти на дело вместе.

Отмечается, что злоумышленники подготовили три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего в ночное время пришли к назначенному месту и бросили внутрь помещения зажигательные смеси. Перед этим они разбили окно с помощью молотка.

Общий ущерб от их действий составил более 2,3 млн рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Выяснилось, что они не получили от вербовщика обещанного вознаграждения. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД по Республике Хакасия