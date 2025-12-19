Ущерб от действий злоумышленников превысил 16 млн рублей.

В Свердловской области ликвидированы четыре нелегальные майнинговые фермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники незаконно подключили к объектам электроснабжения в Нижнем Тагиле и Кушве устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты. Ущерб от их действий превысил 16 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования.

Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области разоблачили злоумышленников, которые подожгли почтовое отделение с целью скрыть кражу денег.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА