В Воронежской области разоблачили злоумышленников, которые подожгли почтовое отделение с целью скрыть кражу денег

В Воронежской области сотрудники полиции разоблачили злоумышленников, которые подожгли почтовое отделение с целью скрыть кражу денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые совершили поджог почтового отделения, чтобы скрыть кражу почти 60 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к совершению противоправного деяния может быть причастна руководитель почтового отделения.

Сотрудники полиции задержали женщину, когда она пыталась выехать в Москву. В ее автомобиле обнаружили свыше двух миллионов рублей. Также был задержан ее брат по месту проживания, у которого изъяли около 37 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА