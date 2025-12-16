Выпавшего из окна 14-го этажа ребёнка на Типанова не спасли

Следователи проводят проверку.

В Московском районе Санкт-Петербурга накануне вечером из окна 14-го этажа дома 36 корпус 1 по улице Типанова выпал мальчик. По данным очевидцев, ребёнку на вид 11–13 лет. Он приземлился на козырёк и от полученных травм скончался на месте происшествия, пишет 78.ru.

Прибывшие на место спасатели и медики обнаружили подростка мёртвым. К многоэтажке выезжали следователи и полиция. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

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Фото: PIter.TV