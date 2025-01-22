Спрос на клубнику в шоколаде в Петербурге вырос на 20%

клубнику в шоколаде в Петербурге увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
В Ленинградской области интерес к этому десерту показал еще более стремительный рост, увеличившись на 66%. Как уточняют эксперты, пиковые продажи по-прежнему приходятся на февраль и март. Однако отмечается изменение потребительского поведения: десерт перестал быть исключительно праздничным подарком – его всё чаще приобретают без повода, в обычные дни.
По общему количеству совершенных покупок Петербург занял второе место в России, уступив только Москве. Ленинградская область расположилась на седьмой строчке общенационального рейтинга.
Ранее мы сообщили о том, что аналитики зафиксировали резкий рост потребления молочной продукции в Петербурге.
Фото: Magnific (KamranAydinov)
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