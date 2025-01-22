Спрос на клубнику в шоколаде в Петербурге вырос на 20%

В Ленинградской области интерес к этому десерту показал еще более стремительный рост, увеличившись на 66%.

клубнику в шоколаде в Петербурге увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

В Ленинградской области интерес к этому десерту показал еще более стремительный рост, увеличившись на 66%. Как уточняют эксперты, пиковые продажи по-прежнему приходятся на февраль и март. Однако отмечается изменение потребительского поведения: десерт перестал быть исключительно праздничным подарком – его всё чаще приобретают без повода, в обычные дни.

По общему количеству совершенных покупок Петербург занял второе место в России, уступив только Москве. Ленинградская область расположилась на седьмой строчке общенационального рейтинга.

Ранее мы сообщили о том, что аналитики зафиксировали резкий рост потребления молочной продукции в Петербурге.

Фото: Magnific (KamranAydinov)