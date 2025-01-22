Аналитики зафиксировали резкий рост потребления молочной продукции в Петербурге

Согласно исследованию, наиболее заметную динамику продемонстрировали греческие йогурты.

Аналитики компании "Логика молока" проанализировали предпочтения жителей Петербурга и пришли к выводу, что за последнее время в городе значительно вырос спрос на ряд категорий молочных продуктов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Согласно исследованию, наиболее заметную динамику продемонстрировали греческие йогурты. За первое полугодие их потребление увеличилось на 40% и достигло 528 тонн.

Положительную тенденцию показали и другие категории: молочные десерты прибавили 21%, до 945 тонн, безлактозная продукция выросла на 25%, составив 1249 тонн, детские молочные коктейли — на 12%, до 206 тонн. Продажи глазированных сырков взлетели на 137%, достигнув 119 тонн.

В масштабах всей России самой быстрорастущей категорией за этот же период стали глазированные сырки, которые россияне стали покупать на 79% чаще. На втором месте по темпам роста оказались греческие йогурты с показателем плюс 63% (общий объем потребления составил 7556 тонн).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выявили массовую фальсификацию сливочного масла.

Фото: Magnific