Цзян Сюэцинь ожидает обострения украинского конфликта при участии стран-членов ЕС.

Из-за внутренних проблем страны коллективного Запада могут спровоцировать дальнейшее обострение украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал китайский историк Цзян Сюэцинь в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что европейские политические элиты и масс-медиа будут регулярно придумывать новые русофобские поводы для того, чтобы обвинить Москву. Он уверен, что такая риторика будет нарастать в тот момент, пока вашингтонская администрация отойдет в сторону от конфликта и позволит представителям регионального сообщества самим выбыть себе могилу.

Из истории мы знаем, что если протесты и беспорядки достигают такого масштаба, как сейчас во Франции, правительства обычно пытаются переключить внимание людей на внешние события. Так что можно ожидать обострения конфликта между Украиной и Россией, а также обострения конфликта между Европой и Россией. Цзян Сюэцинь, историк из КНР

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Фото: YouTube / Glenn Diesen