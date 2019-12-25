В Петербурге открыт приём заявок на конкурс работ о противодействии коррупции

Для участников подготовили четыре номинации.

Заявки на участие в региональном конкурсе на лучшую работу, посвящённую противодействию коррупции, принимаются до 23 октября 2026 года. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений города до 18 лет, сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурсанты могут выбрать одну из четырёх номинаций: социальный ролик, поэтическое слово, плакаты и комиксы. Участников распределят по двум возрастным группам: от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Также допускается командное участие — в составе от 2 до 5 человек, при условии, что все члены команды относятся к одной возрастной группе.

Участникам предлагают поразмышлять, насколько важны ответственность и следование закону и определить свою позицию в отношении коррупции, чтобы воплотить свои мысли в творческой работе.

Участие в конкурсе бесплатное. Работы нужно направить в Академию технического творчества и цифровых технологий через специальную онлайн‑форму до 23 октября.

Фото: Академия технического творчества и цифровых технологий