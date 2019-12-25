Срок за взятки: экс‑глава отдела ЖКС Калининского района проведет в колонии 10 лет

Осужденный незаконно получил 8,4 млн рублей.

Калининский районный суд признал экс‑главу отдела ЖКС Калининского района Андрея Лыкова виновным по нескольким частям статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс‑службе городских судов.

Следствие установило, что с 2017 года Лыков, будучи начальником отдела снабжения ООО "Жилкомсервис № 1 Калининского района", систематически брал взятки за содействие в заключении договоров и приоритетную организацию поставок. Так, от представителей ряда компаний он получил в общей сложности свыше 8,3 млн рублей.

Лыков полностью признал вину. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 10 лет лишил права заниматься деятельностью, связанной с закупками в ЖКХ. Фигуранта взяли под стражу в зале суда, незаконно полученные средства конфискованы.

Ранее мы сообщали, что экс-главу управления гражданской защиты Ленобласти приговорили к 8 годам колонии.

Фото: Piter.TV