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Аксёнов: ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
Сегодня, 11:29
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Аксёнов: ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

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Глава полуострова рассказал о восстановительных работах.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. В настоящее время транспортное движение по переправе ограничено до середины дня. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Российский чиновник пояснил, что держит ситуацию на личном контроле. Он  объяснил, что в Керчи появился оперативный штаб и попросил местное население доверить только официальным источникам информации о происходящем на полуострове.

Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал попытку ВСУ атаковать Крымский мост. Эксперт пояснил, что находится на связи с главой Крыма и надеется, что граждане сохранят спокойствие и смогут скорректировать свои планы по поездкам за пределы полуострова минимум до середины дня. 

Известно, что российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1 336 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей по сведениям от министерства по обороны России. 

Очевидица рассказала подробности об атаке беспилотников в Крыму.

Фото: Telegram / Аксёнов Z 82 

Теги: всу, крым, крымский мост, сергей аксенов
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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