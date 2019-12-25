Аксёнов: ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

Глава полуострова рассказал о восстановительных работах.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. В настоящее время транспортное движение по переправе ограничено до середины дня. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Российский чиновник пояснил, что держит ситуацию на личном контроле. Он объяснил, что в Керчи появился оперативный штаб и попросил местное население доверить только официальным источникам информации о происходящем на полуострове.

Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Сергей Аксенов, глава Крыма

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал попытку ВСУ атаковать Крымский мост. Эксперт пояснил, что находится на связи с главой Крыма и надеется, что граждане сохранят спокойствие и смогут скорректировать свои планы по поездкам за пределы полуострова минимум до середины дня.

Известно, что российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1 336 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей по сведениям от министерства по обороны России.

Очевидица рассказала подробности об атаке беспилотников в Крыму.

Фото: Telegram / Аксёнов Z 82