United Launch Alliance не смог вывести на орбиту спутники Amazon

Vulcan Centaur не справилась с задачей для клиента по доставке на орбиту Земли спутников.

Ракета-носитель Vulcan Centaur американского консорциума United Launch Alliance (ULA) столкнулась с аномалией после запуска. В результате космическая миссия не смогла вывести на околоземную орбиту спутники для иностранной компании Amazon. Такой комментарий специалисты сделали через социальные сети. В данный момент у них нет данных о причинах произошедшей аварии.

На основании данных, полученных нашим директором по запускам, мы подтверждаем, что ракета-носитель Vulcan, запущенная с космического стартового комплекса 41, столкнулась с аномалией через 10 минут после старта и не смогла вывести миссию Amazon на орбиту. пост компании

По информации от местного телеканала CBS News, на борту ракеты находилось 40 интернет-спутников для компании Amazon. Для ULA речь идет о первом неудачном запуске в космос с момента основания предприятия в 2006 году.

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Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / United Launch Alliance