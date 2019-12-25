Аппарат Swift вошел в атмосферу Земли.

Американская космическая обсерватория Swift сошла с орбиты, сгорев в атмосфере Земли. Соответствующими данными с аудиторией поделились специалисты из Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике в США (NASA) через официальный сайт.

Космические силы США подтвердили, что станция Swift вошла в атмосферу Земли в среду в 07:39 утра по местному времени над Северной Суматрой в Индонезии <...>. NASA прогнозировала, что большая часть орбитального телескопа сгорит при полете в атмосфере, но некоторые компоненты могут пережить падение. сообщение NASA

Напомним, что завершилась 22-летняя миссия аппарата. NASA вывела Swift на околоземную орбиту в 2004 году. Основная миссия зарубежного телескопа заключалась в регистрации так называемых гамма-всплесков. Речь идет о выбросах гамма-излучения, которые произошли в результате крупных космических событий, таких как вспышка сверхновой звезды. Позже аппарат использовался учеными для других наблюдений в космическом пространстве, но чаще как вспомогательный инструмент. Летом 2026 года была запущена миссия при участии частной компании Katalyst Space Technologies для корректировки орбиты телескопа. Это должно было отсрочить падение устройства. Однако работа по этому направлению провалилась.

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Фото: YouTube / NASA Goddard