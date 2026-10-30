На Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тыс. км

Ученые зафиксировали космическое явление.

Выброс крупного протуберанца размером примерно 500 тысяч километров был зарегистрирован на Солнце. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что

Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в камеры сразу нескольких космических телескопов. сообщение ученых

Протуберанцы на Солнце представляют из себя темные холодные облака газа. Они парят над поверхностью объекта, часто находятся на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Это явление опутано линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте. При этом протуберанцы способны увеличиваться в размерах, иногда вырастая в структуры размером в сотни тысяч и реже до миллиона километров.

На Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)