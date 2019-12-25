На Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени

Ученые объяснили, какое явление наблюдалось ночью.

Вспышка предпоследнего класса мощности - М зафиксирована на Солнце в ночь на шестое октября. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что инцидент зафиксирован примерно в 21:48 вечера по московскому времени в диапазоне группе пятен 4545 (N19E10). Вспышка длилась полчаса В последний раз солнечная вспышка такого класса была зафиксирована на планете 5 сентября.

На Земле с опозданием на сутки относительно прогноза прошла и завершилась вторая магнитная буря этой осени. Ранее за сентябрь-октябрь произошло только одно такое событие: 8 сентября была зарегистрирована слабая буря уровня G1. Причиной текущей бури, как и прогнозировалось, стало воздействие корональной дыры среднего размера, которое на данный момент всё ещё продолжается, но пик интенсивности уже пройден. сообщение ученых

Эксперты уточнили, что сила бури находилась в диапазоне от G1 до G2, то есть от слабой до умеренной. Последний всплеск удалось зарегистрировать около восьми часов утра по московскому времени. В текущий момент геомагнитная обстановка стабилизировалась и вернулась в зелёную зону. Ученые видят, что возобновление активности на Солнце маловероятно Эксперты добавили, что между 15 и 19 часами дня по московскому времени в прошедшее воскресенье на фоне бури наблюдался довольно интенсивный всплеск полярных сияний.

На Земле началась магнитная буря.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)