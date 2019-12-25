Ученые зафиксировали внезапную сильную вспышку на Солнце

После данной вспышки произошла серия вспышек более низкой категории C.

Вспышка категории М внезапно зафиксирована на Солнце прошедшей ночью. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что речь идет о сильном выбросе, который располагался на нижней границе группы, обозначенной баллом М.1.7.

Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M.... Это немного сломало общую тенденцию движения солнечной активности к нулю, но рассматривается пока как эпизод. сообщение ученых

Эксперты добавили, что на текущий момент считается, что взрывная энергия на Солнце исчерпана, поэтому сейчас идет процесс распада пятен. В России заметили, что активный центр 4566 уходит за западный край Звезды, а его влияние на Землю практически сведено к нулю. Таким образом, к концу недели он полностью уйдет на обратную сторону Солнца.

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Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)