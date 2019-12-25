Корональная дыра на Солнце: грозит ли Земле магнитная буря

Вероятность магнитной бури уровня G1 оценивают в 56%.

На Солнце зафиксировали масштабное явление — корональную дыру шириной около миллиона километров. Её неофициально связали с именем балерины Анастасии Волочковой, а на снимках она выглядит как зловещая черная трещина, расползшаяся по светилу, сообщил 360.ru.

Как пояснили в пресс‑службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, на деле это не "провал", а участки солнечной короны с резко упавшей температурой и плотностью плазмы. Они перестали светиться, из‑за чего и создается эффект гигантской трещины. По словам ученых, остывшие зоны слабо удерживают плазму, и та устремляется в космос со скоростью в сотни километров в секунду, меняя космическую погоду.

Учёные предупреждают, что если Земля попадет в этот поток, тогда возможны магнитные бури. Согласно прогнозу, первые эффекты могут проявиться в ночь с 6 на 7 ноября, а стабилизация ожидается лишь к 13–14 ноября. Вероятность магнитной бури уровня G1 оценивают в 56%, далее возможны как отдельные возмущения, так и затяжные бури.

Ранее мы сообщали, что существенные геомагнитные колебания прогнозируются в Петербурге 17 и 18 ноября.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)