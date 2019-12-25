В Петербурге ожидаются магнитные бури силой до 5 баллов

В ближайшие дни геомагнитная обстановка в Петербурге ухудшится. По прогнозам специалистов, пик магнитных бурь придется на 21 и 22 июля.

Астрофизики прогнозируют усиление геомагнитной активности из-за приближения к Земле двойного потока солнечной плазмы. По расчетам специалистов, интенсивность магнитных бурь может достигнуть 5 баллов.

20 июля плотность солнечного ветра выйдет на локальный максимум, однако эти изменения рассматриваются как предварительный этап перед более сильными возмущениями.

Основное воздействие на магнитосферу ожидается во второй половине 21 июля. В этот период концентрация солнечной плазмы достигнет наиболее высоких значений, что приведет к развитию магнитной бури.

С 22 июля Земля начнет проходить через поток плазмы, поступающий из корональной дыры, которая охватывает оба полушария Солнца. По прогнозам специалистов, в этот день начнется серия повторяющихся магнитных бурь класса G1. Пик геомагнитной активности сохранится до вечера 22 июля, после чего ее влияние постепенно начнет снижаться.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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