Магнитные бури в ноябре: названы самые неспокойные дни для Петербурга и Ленобласти

Существенные геомагнитные колебания прогнозируются 17 и 18 ноября.

Прогнозы показали, что в ноябре ожидается переменчивая геомагнитная обстановка. На это обратили внимание в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

По данным ведомства, большую часть месяца магнитосфера останется спокойной, но в отдельные дни ожидаются заметные возмущения. Так, существенные геомагнитные колебания прогнозируются 17 и 18 ноября. Наиболее неспокойным днём может стать 27 ноября — специалисты допускают вероятность сильной магнитной бури.

В связи с этим метеозависимым жителям Петербурга и Ленинградской области рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию в указанные даты. Кроме того, не исключены кратковременные сбои в работе чувствительной электроники.

Ранее мы сообщали, что на Солнце впервые почти за два месяца произошла вспышка высочайшего класса.

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