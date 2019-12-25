На Солнце впервые почти за два месяца произошла вспышка высочайшего класса

Астрономы рассказали об активности на Солнце за последние сутки.

Вспышка высочайшего касса Х зафиксирована на Солнце утром в понедельник, 30 марта. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что речь идет о событии такого класса, которое произошло впервые с начала февраля 2026 года. В последний раз вспышка такого класса была зафиксирована 4 февраля (Х4.2) в активной области Звезды 4366. на тот момент ученые говорили о том, что был побит рекорд XXI века по количеству вспышек класса М и Х на Солнце.

30 марта в 06:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 49 минут. сообщение от экспертов

Известно, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 аналогичен мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака при достижении нашей планеты способны провоцировать магнитные бури на Земле.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)