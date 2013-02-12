На Земле ожидаются магнитные бури после выброса солнечной плазмы

Магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы минувшей ночью, в ближайшее время ожидаются на Земле. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что в четыре часа утра по времени Москвы на графиках солнечного ветра появились первые явные признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите нашей планеты. При этом запоздание сведений по сравнению с прогнозом составляет пять часов. Астрономы уточнили, что магнитосфера Земли пока не среагировала на данное воздействие, но это лишь вопрос времени.

Всего к планете до конца недели должно прийти от 2 до 3 выбросов. В этой связи в течение сегодняшнего дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3. пост из ТГ-канала

По словам экспертов, общая продолжительность возмущений на Солнце может составить около шести суток. Они ожидают еще одну волну вспышек на следующей неделе. Это произойдет в тот момент, когда на обращенную к Земле сторону Звезды выйдет несколько групп пятен.

Солнце снова возвращается к состоянию депрессии.

