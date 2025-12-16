Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня

По прогнозам, мощность бури будет достигать уровня G3.

В понедельник, 8 июня, на Земле ожидается сильная магнитная буря, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Об этом заявили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ Российской академии наук.

Облако плазмы, оторвавшееся от Солнца еще в минувшие выходные, долетит до Земли и тем самым вызовет магнитную бурю. Днем ее мощность будет достигать уровня G3 и начнет снижаться к вечеру. Как отметили в Лаборатории, уровни G3, G4, G5 соответствуют сильному, очень сильному и экстремально сильному геомагнитному шторму.

Прогнозируемый уровень магнитной бури способен вызвать заметный дискомфорт у метеозависимых людей. Поэтому им рекомендуют больше времени уделять отдыху, избегать стрессов и переутомления. А также пить достаточное количество жидкости и держать под рукой лекарства, если начнутся головные боли, скачки давления и учащенное сердцебиение.

В первых числах апреля облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, не дошло до нашей планеты.

Фото: Magnific