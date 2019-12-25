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Магнитная буря будет два дня бушевать на Земле
Сегодня, 12:36
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Магнитная буря будет два дня бушевать на Земле

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Магнитная буря уровня G1 будет наблюдаться 30 июня и 1 июля. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Возмущения начнутся перед полуднем и будут продолжаться около двух часов. В понедельник, 29 июня, пик магнитной бури пришелся на ночные часы. Однако 30 июня новые возмущения начались с 6 утра.

Ученые прогнозируют, что 1 июля ожидается спокойная обстановка с индексом Kp не выше трех баллов. Но 2 и 3 июля магнитосфера перейдет в возбужденное состояние и поднимется до 4–5 баллов.

В этот период метозависимые люди могут почувствовать первые признаки воздействия в виде головных болей и слабости.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

Теги: земля, магнитная буря, магнитные бури
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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