Магнитная буря обрушится на Центральную Россию в ближайшие 48 часов

По прогнозам, она будет средней интенсивности.

Россиян предупреждают о магнитной буре в ближайшие 48 часов. Космическая активность проявит себя на территории Центральной России. Ее интенсивность окажется среднего уровня "G2". Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос"

Евгений Тишковец добавил, что сейчас Земля находится на пути к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.

Отметим, что магнитная буря уровня "G2" — это среднее, умеренное возмущение геомагнитного поля Земли. Она способна вызывать перепады напряжения в энергосетях и влиять на работу спутников, но для здоровья человека угрозы не представляет. Тем не менее метеочувствительные люди могут отмечать головные боли, усталость или скачки давления.

Ранее специалисты сообщали, что облако плазмы, которое Солнце "выбросило" в процессе сильной вспышки, так и не дошло до нашей планеты.

Фото: Freepik