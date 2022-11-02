NASA: США будут придерживаться Договора по космосу в своей лунной программе

Джаред Айзекман сообщил о планах по освоению естественного спутника Земли.

Американские представители намерены следовать положениям Договора по космосу в ходе реализации своей национальной лунной программы, в том числе при возможном возвращении людей на естественный спутник Земли. Соответствующей информацией с журналистами в рамках пресс-конференции поделился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман. Известно, что эксперт 26 мая презентовал мировой общественности планы строительства обитаемой базы на Луне.

Мы, разумеется, также хотим очень внимательно относиться к Договору о космическом пространстве. Чтобы мы уважительно относились к другим странам, размещающим активы на поверхности Луны. Мы бы ожидали в этом взаимности. Джаред Айзекман, глава NASA

Специалист говорил о Договоре по принципам деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Документ датирован 1966 годом. Обнародованные на текущий момент космическим ведомством США замыслы дальнейшего освоения Луны делятся на три этапа. Первый предполагает отправку серии автоматических миссий к Луне для исследования ее района южного полюса, обкатки новых технологий и подготовки к операциям на поверхности. Уже к 2029 году в Вашингтоне хотят перейти к пробному присутствию человека на Луне. А с 2032 года NASA будет обеспечивать постоянное масштабное присутствие на Луне с ротацией сотрудников.

Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну до 2029 года/

Фото: YouTube / Nasdaq