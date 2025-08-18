Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Глава США рассказал о будущем развития NASA и космических исследований.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года, когда завершится его второй президентский срок. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с экипажем лунной миссии "Артемида-2" в Овальном кабинете вашингтонской администрации. Политический лидер из Белого дома заметил, что работа по данному космическому направлению ведется с опережением рабочего графика. Также присутствующий генеральный директор местного Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что его ведомство придерживается "осуществимого плана" в вопросе высадки на естественный спутник Земли.

Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия "Артемида-2" совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию "Артемида-3", на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп прокомментировал СМИ возможность переноса из Вашингтона штаб-квартиры NASA. Политик заметил, что в столице есть ряд преимуществ, поэтому штаб-квартира ведомства может остаться на своем месте. Джаред Айзекман также подчеркнул, что работа в Вашингтоне позволяет руководству космического ведомства "взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами для того, чтобы оперативно принимать "верные решения".

Фото и видео: Белый дом