Трамп перепутал Украину и Иран, заявив о поражении страны

Глава США заявил, что страна проиграла в "военном отношении".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп на брифинге с журналистами в Вашингтоне перепутал Украину и Иран. Политический лидер сообщил СМИ о том, что Украина потерпела поражение, но продолжил фразу словами про 159 потопленных кораблей Ормузского пролива. Ранее глава США утверждал, что военнослужащие Военно-морских сил США потопили 159 иранских кораблей на Ближнем Востоке.

Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение. Посмотрите на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой. Дональд Трамп, глава США

Также в рамках мероприятия лидер Белого дома прокомментировал в том числе региональный конфликт между Москвой и Киевом, а также свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным из Кремля, который состоялся вечером 29 апреля. Американский политик заметил, боевые действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Он уточнил, что Москва может согласиться на "небольшое прекращение огня" в преддверии майских праздников.

Фото и видео: Белый дом