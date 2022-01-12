Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча Карла III

Карл III прибыл в Вашингтон с официальным визитом.

Карл III прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Американский лидер встретил его у Белого дома, а также потрогал короля за плечо в знак своего расположения. Как отмечает Daily Mail, это нарушает королевский протокол. Издание ссылается на важный пункт, согласно которому нельзя "инициировать физический контакт с королевской четой".

До этого Трамп уже нарушал королевский протокол в свой прошлый президентский срок. Во время своего визита в Букингемский дворец в Лондоне президент США слегка коснулся спины покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

