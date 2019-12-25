Трамп заявил о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о продолжающихся переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты не оставляют попыток добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что американские власти пытаются найти компромисс на фоне продолжения боевых действий.

Также глава Белого дома добавил, что продолжает вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Трамп не стал раскрывать детали бесед и даты, в которые они проходили.

Ранее Трамп заявил о риске взрывов нефтепроводов в Иране.

