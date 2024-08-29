Площадь зелёных зон в Петербурге расширят на 80 га

На заседании Законодательного собрания Петербурга 20 мая депутаты поддержали расширение перечня зелёных зон города. Как сообщил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, площадь зелёных насаждений увеличится на 80 гектаров: более чем на 40 гектаров – городского значения и ещё на 40 гектаров – местного значения.

Депутат Михаил Амосов, один из соавторов закона о зелёных насаждениях, положительно оценил работу правительства по увеличению зелёных зон. Он отметил, что в 17 районах города площадь таких территорий действительно увеличивается, а в восемнадцатом – остаётся без изменений.

Амосов подчеркнул, что это правильный вектор развития, однако призвал ускорить процесс официального признания "очевидных" зелёных зон, приведя в пример сквер на улице Луначарского, который губернатор защитил от застройки. По его словам, инвентаризация этого сквера прошла только в 2025 году, и в подобных случаях стоит работать быстрее.

