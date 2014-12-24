Россия и Китай договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия

Россия и Китай продолжают сотрудничество в транспортной отрасли. Страны договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Это поможет увеличить пропускную способность. Новостью поделились в Минтрансе страны.

Соглашение подписали в Пекине. Там прошли переговоры президента Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Такое решение, по данным Минтранса, позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн. Речь идет об обмене 50 парами поездов в сутки.

Подписано межправительственное соглашение о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Документ подтверждает наше общее стремление увеличить пропускную способность данного коридора. Андрей Никитин, глава Минтранса

