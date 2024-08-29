ГАТИ выдала ордер на обновление Подьяческой трансформаторной подстанции

Городская административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения – "Подьяческая трансформаторная подстанция городского трамвая".

Построенная в 1906–1907 годах, эта подстанция была частью первой очереди петербургского трамвая и выполняла ключевую функцию: преобразовывала трёхфазный ток с Центральной электростанции в постоянный ток для питания контактной сети. Сегодня это сооружение, которое называют "молчаливым свидетелем эпохи первых трамвайных линий", продолжает работать и поддерживать функционирование городского электротранспорта.

Работы, направленные на обеспечение сохранности и функционирования объекта, разрешено проводить до 30 мая 2027 года. Специалисты выполнят комплекс необходимых мероприятий по поддержанию технического состояния этого уникального инженерного сооружения.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга