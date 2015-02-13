Вице-губернатор Разумишкин оценил фасады петербургских зданий с воды

Выявленные повреждения поручено устранить оперативно.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин 16 мая совершил объезд по Неве, Фонтанке и каналу Грибоедова на катере. Целью инспекции стала оценка состояния фасадов и зданий города перед празднованием Дня города и проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновник отчитался об итогах в социальных сетях, опубликовав фотографии с водного маршрута.

В состав инспекции вошли председатель жилищного комитета Денис Удод, глава ГАТИ Алексей Геращенко, руководитель ГЖИ Юрий Кузин и представители администраций центральных районов Петербурга. Всего с воды осмотрено 200 объектов. Чиновники оценивали мосты, набережные, памятники и причалы, а также фасады и кровли зданий, качество ремонта и устранение граффити.

В период навигации по Неве появляется дополнительная возможность оценить облик города с воды — именно таким Петербург видят многие туристы и участники международных мероприятий. Подготовка города к крупным международным событиям — это системная работа, чтобы Петербург встречал гостей в достойном виде. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

После осмотра вице-губернатор поручил оперативно устранить выявленные повреждения и нарушения. Напомним, День города в Петербурге отметят 27 мая, а ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Ранее Piter.TV сообщил, что особняк XIX века в Петергофе превратили в современный центр помощи людей с инвалидностью.

Фото: Telegram / Раzумишкин