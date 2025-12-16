Сбер расширит применение биометрии для оплаты проезда в петербургском общественном транспорте

Оплата улыбкой в скором времени будет доступна в автобусах, троллейбусах и трамваях. Соответствующее соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вместе с Петербургской Биржей Сбер намерен развивать сотрудничество в сфере товарных рынков и аналитических сервисов. А в СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований в области искусственного интеллекта и математики.

Кроме того, Сбер поддержит проекты жилищного строительства в Санкт-Петербурге. Соглашение о намерениях подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор "СЗ "КВС-Пулковский"" Сергей Ярошенко. Речь идет о создании многоквартирных жилых проектов и всей необходимой инфраструктуры — детских садов, школ, коммерческих помещений.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк подписал ряд соглашений с регионами. Искусственный интеллект и цифровые технологии будут помогать жителям Калининградской области в здравоохранении, образовании и экологии. Государственные сервисы республики Коми с помощью Сбера переведут в цифровой формат, избавив людей от лишних походов по кабинетам. Госслужащие смогут быстрее обрабатывать обращения граждан, врачи — быстрее проводить диагностику, а школьники — знакомиться и изучать цифрровые технологии.