Герман Греф: производительность труда на разных предприятиях одной отрасли отличается в пять раз

В Санкт-Петербурге стартовал Финансовый конгресс Банка России. Ключевые игроки рынка, регулятор, бизнес и научное сообщество обсудили перспективы развития экономики и финансовой системы.

В первый день работы форума прошла пленарная сессия "Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности". В дискуссии приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, Президент, Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. По данным главы Сбера, за последние 10 лет во многих отраслях российской экономики накопился огромный разрыв в производительности.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения. Причём разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз. Это значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв — три раза.

Основной причиной разницы в показателях Герман Греф назвал хроническое недоинвестирование, разрыв в качестве управления в компаниях и высокие барьеры для перетока труда и капитала. Таковы данные обширного исследования производительности труда, подготовленного Центром макроэкономических исследований Сбера. При этом если довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП на 2–3% в год. А внедрение технологий может повысить производительность труда от 11% до 22% в зависимости от конкретной компании.